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Uşak’ta korona virüs önlemleri

UŞAK HABERLERİ  | 11.09.2020 15:27 | Son Güncelleme

Uşak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.Uşak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Funda Kocabıyık başkanlığında toplandı.

Uşak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Uşak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Funda Kocabıyık başkanlığında toplandı. Gerçekleştirilen toplantıda dünyayı etkisi altına alan ve yeniden büyüyen korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Oy birliği ile alınan kararlar doğrultusunda, 65 yaş üstü vatandaşların Pazar alanlarına yoğunluğun arttığı 14.00 - 19.00 saatleri arasında girmelerini ve şehir içi toplu taşıma araçlarının yoğun olduğu 07.00 - 10.00 ve 16.00 - 19.00 saatleri arasında kullanmalarına kısıtlama getirildi. Ayrıca toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kuralı kapsamında yüzde 20 kapasiteli ayakta yolcu almasına ve ayakta alınabilecek yolcu sayısının yolcuların görebileceği şekilde asılmasına karar verildi. Öte yandan kurul doğrultusunda açık ve kapalı alanlarda vatandaş yoğunluğunu arttıran toplu ikramların dağıtılması, fuar, konser, açılış gibi etkinliklerin yasaklanmasının yanı sıra Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar (HES) güvenli alan uygulamasının Konaklama ve turizm işletme belgesi olan tesislerde, halı saha, spor merkezleri, işyerleri, banka ve PTT şubeleri ile tüm kamu kurumlarında uygulanması kararları alındı.

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