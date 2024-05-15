Uşak'ta okul binasında bir öğrenciyi taciz ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, okuldaki bir kız öğrenci, öğretmenlerine giderek okul girişinde karşılaştığı U.B'nin (42) kendisini yeni atanan matematik öğretmeni olarak tanıttığını, kendisiyle sohbet etmeye çalıştığını ve elle taciz ettiğini söyledi.

Okul yönetimi ve öğretmenler tarafından okul içinde durdurulan ve müdür yardımcısı odasına götürülen U.B, okulda kızını aradığını savundu.

U.B'nin okulda eğitim gören kızı olmadığının belirlenmesi sonrası durum polise bildirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

U.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.





