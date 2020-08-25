YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak’ta temizlik çalışmaları devam ediyor

Uşak’ta temizlik çalışmaları devam ediyor

UŞAK HABERLERİ  | 25.08.2020 16:35 | Son Güncelleme

Uşak’ta Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince “Temiz Uşak” sloganı ile farklı mahallelerde yapılan temizlik çalışmaları Karaağaç Mahallesinde devam etti.

Uşak’ta Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince “Temiz Uşak” sloganı ile farklı mahallelerde yapılan temizlik çalışmaları Karaağaç Mahallesinde devam etti. Başkan Mehmet Çakın, çalışmaları yerinde takip ederken çalışan personele kolaylık diledi.
Temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, kent genelinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ederken genel temizlik ekipleri de Karaağaç Mahallesini sokak sokak temizledi. Her hafta farklı mahalleyi temizlemek amaçlı kurulan 22 kişilik ekipte arasöz, konteynır tamir ve boyama, kamyon, kepçe, süpürge ve hijyen araçları hazır bulundu.
Temizlik çalışmalarını yerinde takip eden Uşak Belediyesi Başkanı Mehmet Çakın’a, Belediye Başkan Yardımcısı Meral Gülmez Saçar, Karaağaç Mahallesi Muhtarı Ali İhsan Özmen, mahalle sakinleri ve ilgili daire müdürleri eşlik etti.

Halkın temiz ve hijyenik ortamlarda yaşamlarını devam ettirmeleri amacıyla başlattıkları temizlik seferberliğinin tüm hızıyla devam ettiğini belirten Mehmet Çakın, “Şehrimizin daha temiz olması için ekiplerimiz aralıksız bir şekilde, tüm cadde ve sokakları temizliyor. Özellikle pandemi sürecinde vatandaşlarımıza daha sağlıklı bir yaşam alanı sunmak için şehrimizin her noktasında detaylı temizliğimizi gerçekleştirdik. Rutin çalışmalarımız dışında ‘Temiz Uşak’ projemiz kapsamında yapılan bu çalışmalara da önem veriyoruz. Kapsamlı ekibimiz ve detaylı temizlik araçlarımız ile çevre temizliği konusunda çalışmalarımızı bütün mahallelerimizde sürdüreceğiz. Gayretli çalışmalarından dolayı ekiplerimizi kutluyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Geri sayım başladı! Son 2 ayları kaldı Geri sayım başladı! Son 2 ayları kaldı
PARTNER Ezgi Eyüboğlu sosyal medyada yayınlayınca... Oğulcan'dan cevap gecikmedi! Ezgi Eyüboğlu sosyal medyada yayınlayınca... Oğulcan'dan cevap gecikmedi!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Uşak Namaz Vakitleri 25 Ağustos Salı

İmsak
04:50
Sabah
06:18
Öğle
13:09
İkindi
16:52
Akşam
19:51
Yatsı
21:13

Uşak Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Salı

Fatih Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Uşak’ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor
Uşak’ın saklı cenneti Dereboyu, keşfedilmeyi bekliyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.