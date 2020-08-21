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Uşak’ta trafik kazası; 1 ölü

UŞAK HABERLERİ  | 21.08.2020 14:51 | Son Güncelleme

Uşak’ta, kontrolünü kontrolünü kaybeden araç ağaça çarptı.

Uşak’ta, kontrolünü kontrolünü kaybeden araç ağaça çarptı. Çarpma sonucunda alev alan araçta bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre kaza Karahallı ilçesinde meydana geldi. İddialara göre A.T. (35), idaresindeki 64 LT 031 plakalı aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybedilen araç karşı şeride geçerek ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araç kısa süre içerisinde alev aldı. İhbarlar üzerine olay yerine Jandarma, Ambulans ve İtfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yanan otomobil söndürülürken araç içerisinde yolcu olarak seyir halinde bulunan Nevin Soğukkuyu’nun (34) hayatını kaybettiği öğrenildi. Ayrıca Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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