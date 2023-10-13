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Uşak'ta trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı

13.10.2023 07:29 | Son Güncelleme:
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Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1'i ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Dikilitaş Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda ilerleyen L.T. (29) yönetimindeki 45 SP 503 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden İ.C. (22) idaresindeki 11 AAV 010 plakalı otomobile çarparak devrildi.

Kazada, sürücüler ile 11 AAV 010 plakalı otomobilde bulunan C.K. (23) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan L.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Uşak

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