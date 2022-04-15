YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak'ta trafik levhası hırsızlığı yapan 4 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta trafik levhası hırsızlığı yapan 4 şüpheli tutuklandı

15.04.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta trafik levhası hırsızlığı yapan 4 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta, kara yollarındaki trafik işaret levhalarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Uşak'ın Eşme, Ulubey ve Karahallı ilçelerinden geçen kara yollarındaki uyarı levhalarının çalındığının tespit edilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelilerin kimlikleri tespit etti.

Düzenlenen operasyonda E.E, C.Z, H.Y. ve M.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerden E.E'ye ait depoda yapılan aramada çok sayıda trafik işaret levhası ele geçirildi.

JASAT ekiplerince yapılan incelemede, zanlıların Manisa, Denizli ve Kütahya'da trafik işaret levhaları çaldığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ele geçirilen trafik işaret levhaları ise Karayolları ekiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uşak'ta işçi servisinin devrildiği kazada 10 kişi yaralandıUşak'ta işçi servisinin devrildiği kazada 10 kişi yaralandı
Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kupa Voley'de yarın Fenerbahçe Opet ile karşılaşacakEczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kupa Voley'de yarın Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak
Kütahya'da ormanda şüpheli ölümKütahya'da ormanda şüpheli ölüm
Anahtar Kelimeler:
Şüpheli

Uşak Namaz Vakitleri 15 Nisan Cuma

İmsak
04:52
Sabah
06:20
Öğle
13:08
İkindi
16:49
Akşam
19:45
Yatsı
21:07
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Kızıyla erotik fotoğraflarını satıyor! “Karşı çıkmıştım...”

Kızıyla erotik fotoğraflarını satıyor! “Karşı çıkmıştım...”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.