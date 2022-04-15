Uşak'ta trafik levhası hırsızlığı yapan 4 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta, kara yollarındaki trafik işaret levhalarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Uşak'ın Eşme, Ulubey ve Karahallı ilçelerinden geçen kara yollarındaki uyarı levhalarının çalındığının tespit edilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelilerin kimlikleri tespit etti.

Düzenlenen operasyonda E.E, C.Z, H.Y. ve M.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerden E.E'ye ait depoda yapılan aramada çok sayıda trafik işaret levhası ele geçirildi.

JASAT ekiplerince yapılan incelemede, zanlıların Manisa, Denizli ve Kütahya'da trafik işaret levhaları çaldığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ele geçirilen trafik işaret levhaları ise Karayolları ekiplerine teslim edildi.



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