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Uşak'ta traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı

09.09.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı

Uşak'ın Eşme ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktör ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı.

Yeşilkavak köyünden Eşme yönüne giden S.K. (43) yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan 31 NY 924 plakalı traktör, Yeleğen Beldesi Karadere mevkisinde karşı yönden gelen Ş.Ö. (33) idaresindeki 64 ER 233 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, traktörün römorkundaki 8 tarım işçisi ve hafif ticari araçtaki 3 kişi olmak üzere 13 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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