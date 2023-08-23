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Uşak’ta tritikale üretiminden olumlu sonuç alındı

23.08.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak’ta buğday ve çavdarın melezlenmesiyle elde edilen ve kaba yem açığını kapatmada alternatif ürün olarak görülen tritikale üretiminden olumlu sonuç alındığı bildirildi.

Uşak’ta tritikale üretiminden olumlu sonuç alındı

Uşak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Banaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Aydem Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi arasında imzalanan "Yem Bitkisi Yetiştiriciliği İşbirliği Protokolü" çerçevesinde 160 dekar alanda ekilen tritikalenin hasadı gerçekleştirildi. Hasat edilen triticaleler, Paşacık köyünde selektörden geçirilerek temizlendi. İl Müdürü Nihat Ağan, hasat edilen ürünlerde incelemelerde bulundu.

Tritikale bitkisi hakkında bilgiler veren İl Müdürü Ağan, "Tritikale bitkisi, buğday ve çavdar melezinden geliştirilmiştir. Tritikale elde edilmesinde yapılan melezlemede ana bitki olarak buğday ve baba bitki olarak çavdar kullanılmaktadır. Buğday ile arpanın verimli ve kaliteli yetişmediği tarla koşullarında tritikale yüksek verim potansiyeline sahiptir. Tritikale tane ürünü olarak çoğunlukla hayvan beslenmesinde, bazen de hasıl olarak kaba yem üretimi ve otlatma için de yetiştirilmektedir. Tanesinin yemlik kalitesi mısır, buğday ve arpa ile eşit kalitededir. Tritikale, makarnalık baba ebeveynden gelen özellikler ile yetersiz yağış alan kurak tarım alanlarına iyi uyum gösterir ve diğer tahıllara göre birim alandan daha yüksek tane verimi vermektedir. Tuzlu tarım alanlarında, bor fazlalılığı yani toksitesi olan arazilerde, molibden, çinko gibi mikro besin maddesi noksanlığı görülen tarlalarda, bazı hastalıkların görüldüğü problemli tarım alanlarında buğday ve arpadan daha iyi sonuç vermektedir. Bu gibi problemli alanlarda buğday ve arpa ancak 200-250 kg/da tane verimi verirken, tritikaleden dekarda 400 ile 500 kilogram arasında tane verimi alınmaktadır" dedi.

Tritikalenin hayvan yemi olarak dane ve kaba yem üretiminde büyük potansiyele sahip olduğuna işaret eden Ağan, "Otlatma amacıyla triticale ekilebilir. Tritikale her tür toprak koşulunda yetişmesine rağmen, özellikle kıraç koşullarda buğdaya ve arpaya göre daha verimli olmaktadır. Tritikale tarımında toprak hazırlığı buğday bitkisinde olduğu gibidir. 10-12 santimetre derinlikte yüzeysel işlenmiş bir tohum yatağı hazırlanır. Tritikale, Anadolu’nun iç bölgelerde ve Trakya’da ekim ayında, Akdeniz-Ege sahil kuşağı ile Güneydoğu Anadolu’da kasım ve aralık aylarında ekilebilir. Dekara 20 kg civarında tohum yeterli olmaktadır. Normal hububat mibzeri ile 5-6 santimetre derinliğe ekim yapılabilir" diye konuştu.

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