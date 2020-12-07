YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak’ta uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklama

Uşak’ta uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklama

UŞAK HABERLERİ  | 07.12.2020 17:49 | Son Güncelleme

Uşak’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2’si kadın 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Uşak’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2’si kadın 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1 kişi tutuklanırken 2 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbaratına ulaştı. Edinilen bilgiler doğrultusunda ekipler, Mehmet Akif Ersoy Mahallesindeki eve operasyon düzenledi. Operasyonda 2’si kadın 8 kişi gözaltına alındı. Ekipler tarafından evde yapılan aramalarda 394 adet extasy hap, 238 adet sentetik ecza hap, 3,60 gram bonzai ve bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli şahıstan 5’i emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken 3 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.S. ve S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.E. tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişmeOkuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme
1/

Uşak Namaz Vakitleri 7 Aralık Pazartesi

İmsak
06:32
Sabah
08:00
Öğle
12:59
İkindi
15:27
Akşam
17:48
Yatsı
19:10

Uşak Nöbetçi Eczaneler 7 Aralık Pazartesi

Ahsen Eczanesi
Merkez
Ayan Eczanesi
Merkez
Özyavuz Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.