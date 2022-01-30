Uşak'ta yolcu otobüsünde, yeşil reçeteyle satılan 16 bin 800 hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara-Uşak kara yolunda bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüste yapılan aramada, bagajdaki bir kolide yeşil reçeteye tabi 16 bin 800 uyuşturucu hap, 13 gram skunk ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Kolinin sahibi olduğu tespit edilen yolcu Y.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz