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Uşak'ta yolcu otobüsünde yeşil reçeteyle satılan 16 bin 800 hap ele geçirildi

30.01.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta yolcu otobüsünde yeşil reçeteyle satılan 16 bin 800 hap ele geçirildi

Uşak'ta yolcu otobüsünde, yeşil reçeteyle satılan 16 bin 800 hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara-Uşak kara yolunda bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada, bagajdaki bir kolide yeşil reçeteye tabi 16 bin 800 uyuşturucu hap, 13 gram skunk ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kolinin sahibi olduğu tespit edilen yolcu Y.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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