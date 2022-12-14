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Uşak'ta yolcu trenine çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

14.12.2022 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ta hemzemin geçitte yolcu trenine çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Uşak'ta yolcu trenine çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 64 ACE 927 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı'ndaki hemzemin geçitte bariyer kapalıyken kontrolden çıkarak, makinist M.A.K. yönetimindeki İzmir-Konya seferini yapan 32007 sayılı yolcu trenine yandan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle devrilerek ters dönen otomobilde ağır yaralanan Y.Ö. (28) ve M.A.Y. (26) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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