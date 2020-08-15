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Uşak’taki cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi

UŞAK HABERLERİ  | 15.08.2020 18:03 | Son Güncelleme

Arkadaşını öldürdükten sonra kaçan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Uşak’taki cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Arkadaşını öldürdükten sonra kaçan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uşak’ta geçtiğimiz Çarşamba günü arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Alaattin Gündüz hayatını kaybetmişti. Cinayeti işlediği tespit edilen şahsın arkadaşı olduğu öğrenilen Ayhan Boral olay yerinden kaçarak kayıplara karışmıştı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturma dahilinde yapılan titiz çalışmalar sonucunda firari arkadaş Ayhan Boral, Elmalıdere Mahallesinde bir evde kıskıvrak yakalanarak göz altına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Ayhan Boral adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak’taki cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi

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