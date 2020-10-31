YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Uşak’tan İzmir’e yardım ekibi

Uşak’tan İzmir’e yardım ekibi

UŞAK HABERLERİ  | 31.10.2020 00:25 | Son Güncelleme

Uşak Belediyesi Başkanı Mehmet Çakın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla deprem bölgesi İzmir’e yardım ekiplerinin gittiğini duyurdu.Uşak’tan deprem bölgesi İzmir’e itfaiyeden 4 kişilik arama kurtarma ekibinin gittiği öğrenilirken Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ekiplerinden de 4 araçlık 10 kişilik ekibin yola çıktığı öğrenildi.

Uşak Belediyesi Başkanı Mehmet Çakın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla deprem bölgesi İzmir’e yardım ekiplerinin gittiğini duyurdu.
Uşak’tan deprem bölgesi İzmir’e itfaiyeden 4 kişilik arama kurtarma ekibinin gittiği öğrenilirken Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ekiplerinden de 4 araçlık 10 kişilik ekibin yola çıktığı öğrenildi. Ayrıca Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İtfaiyesi’nden kurtarma çalışmalarına destek amaçlı İzmir’e yola çıktığını ifade ederken, “Geçmiş olsun İzmir” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki... Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki...
Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişmeOkuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme
En Çok Okunan Yerel Haberler
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(İzmir'deki deprem) Sahada Buse kızımızla telefonla konuştuk, ablasıyla konuştuk. Buse kızımızın yanında İnci kızımız var, bununla ilgili de arkadaşlar çalışmaları yapıyorlar. İnşallah daha çok Buselerimiz kurtulur
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(İzmir'deki deprem) Sahada Buse kızımızla telefonla konuştuk, ablasıyla konuştuk. Buse kızımızın yanında İnci kızımız var, bununla ilgili de arkadaşlar çalışmaları yapıyorlar. İnşallah daha çok Buselerimiz kurtulur
Silah operasyonunda 1 tutuklama, 5 adli kontrol
Silah operasyonunda 1 tutuklama, 5 adli kontrol
Atatürk’ün bilinmeyen fotoğrafları Küçükçekmece’de sergileniyor
Atatürk’ün bilinmeyen fotoğrafları Küçükçekmece’de sergileniyor
Kovid-19 vakalarını atlatan Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Kovid-19 vakalarını atlatan Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Hatay'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Hatay'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Uşak Namaz Vakitleri 31 Ekim Cumartesi

İmsak
05:58
Sabah
07:21
Öğle
12:51
İkindi
15:44
Akşam
18:11
Yatsı
19:28

Uşak Nöbetçi Eczaneler31 Ekim Cumartesi

Acar Eczanesi
Merkez
Balkan Eczanesi
Merkez
Mendepazarı Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Uşak’ta trafik kazası; 1 ölü 4 yaralı
Uşak’ta trafik kazası; 1 ölü 4 yaralı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.