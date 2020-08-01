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Üsküdar Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere 25 ton kurban eti dağıtımı

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.08.2020 13:41 | Son Güncelleme

Üsküdar Belediyesi, kurban kesemeyen ihtiyaç sahibi 4 bin aileye 25 ton kurban eti dağıttı.Üsküdar Belediyesi, Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi aileleri unutmayarak, ikinci günde kurban kesemeyen ailelere kurban eti dağıttı.

Üsküdar Belediyesi, kurban kesemeyen ihtiyaç sahibi 4 bin aileye 25 ton kurban eti dağıttı.
Üsküdar Belediyesi, Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi aileleri unutmayarak, ikinci günde kurban kesemeyen ailelere kurban eti dağıttı. Selimiye Mahallesi Atölyeler Caddesi’ndeki Belediye Aşevi’nde hazırlanan 25 ton kurban eti 5’er kilogramlık paketlere konuldu. Belediye ekipleri, paketlenen etleri kapı kapı dolaşarak ailelere teslim etti.
Kurban eti dağıtım işlemlerini yerinde takip eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, herkesin Kurban Bayramı’nı tebrik ettiğini söyleyerek, “Bayram paylaşmak, kucaklaşmak, sevgi ve saygıyı, hoşgörüyü zirveye çıkarmaktır. Kurban aynı zamanda bir ibadet ve Allah’a yaklaşma vesilesi. Her sene olduğu gibi bu sene de kurban kesmeye gücü yetmeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı unutmamaya gayret gösterdik. Bu yıl bin tane küçükbaş hayvan aldık. Bunların her biri yaklaşık 25 kilo et veriyor. 25 ton eti Üsküdar’da kurban kesemeyen ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize dağıtacağız” dedi.
4 bin aileye et dağıtımı yapacaklarını belirten Türkmen, “Bugünden itibaren bayramın son gününe kadar Üsküdar’da 4 bin haneye bu etleri parçalanmış, hazır ve taze bir şekilde ileteceğiz. Soğuk hava deposu olan araçlarımızla et dağıtımını yapacağız. Bu yardımda hayırsever vatandaşlarımızın destekleri çoktur. Bu hayvanları hayırsever vatandaşlarımızın destekleri ve belediyenin imkanlarıyla aldık. Ben kurbanlarını bağışlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin, hemşehrilerimize daha nice sağlıklı, huzurlu bayramlar diliyorum” diye konuştu.

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