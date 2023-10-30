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Üsküdar sahilinde "100. yıl" coşkusu

30.10.2023 06:55 | Son Güncelleme:
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İstanbul'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri vatandaşlar tarafından Üsküdar sahilinde coşkuyla izlendi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK ile Türk Yıldızları'nın İstanbul Boğazı semalarındaki gösteri uçuşunu ve Türk donanmasına bağlı savaş gemilerinin resmigeçit törenini izlemek isteyen vatandaşlar sahillere yöneldi.

Üsküdar'daki kutlamalara katılan vatandaşlar, ardından Cumhuriyet'in 100. yılına özel görsellerin 2023 dronla sergilendiği etkinlik ile havai fişek ve ışık gösterilerini izledi.

Çocuklarıyla birlikte meydanda marş söyleyen vatandaşlar, havai fişek ve dron gösterilerini en iyi açıdan görebilmek için çaba harcadı.

Bazı vatandaşlar da iskeleye demirlemiş gemilere binerek, gösterileri cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

''100'ÜNCÜ YILI KUTLAMAK İÇİN BURADAYIZ''

Kutlamalara katılan Asude Şenol, mutluluğunu dile getirerek, "100'üncü yılı kutlamak için buradayız. Boğaz'daki havai fişek gösterisini izlemeye geldik. Gösteri çok güzeldi. Nice nice 100 yıllara." diye konuştu.

Arkadaşlarıyla etkinlikleri izlemeye gelen Yağmur Terzi de gösterileri gururla takip ettiklerini belirterek, "Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun. Biraz kalabalıktı ama gösterileri çok beğendim.'' ifadelerini kullandı.

Engin Kutlu, Türkiye Yüzyılı'nın coşkusunu yaşamak için eşiyle birlikte buraya geldiğini söyledi.

Kutlu'nun eşi Gülay Kutlu da "Güzel bir atmosfer oldu. Eşimle bugüne özel giyindik. Şimdi havai fişek ve drone gösterilerini bekliyoruz." dedi.

Ailesiyle kırmızı kıyafetler giyerek sahile gelen Ayşe Uzen de '"Çocuklar da bu duyguyu yaşasın istedik. Çok mutluyuz. Rabbim devletimizi, milletimizi daim etsin. Nice 200-300 yıllarımız olsun. Milli beraberliğimiz hiç bozulmasın, katlanarak devam etsin." ifadelerini kullandı.

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