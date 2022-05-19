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Üsküdar'da "19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi

19.05.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'da "19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlik yürüyüşü gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliği koordinesinde, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Üsküdar Meydanı'nda bando eşliğinde düzenlenen yürüyüşte katılımcılar, 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdı.

Güzergahtaki vatandaşlar, cep telefonlarıyla yürüyüşü kayıt altına aldı.

Yürüyüşe, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve çok sayıda kişi katıldı.

19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü Harem'de sona erdi.

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