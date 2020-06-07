Üsküdar’da 65 yaş üstüne sazlı sözlü Boğaz turu

Pandemi sebebiyle aylardır evlerinde çıkmayan 65 ve üstü yaşlılar için Üsküdar Belediyesi sazlı sözlü boğaz turu düzenledi.

Üsküdar Belediyesi pandemi sebebiyle aylardır evlere kapanan 65 yaş üstü büyüklerimize biraz az olsun “nefes” aldırabilmek için Valide Sultan Gemisi ile boğaz turu düzenledi. 65 yaş ve üstü sosyal mesafeyi koruyarak çay-simit ve canlı müzik eşliğinde boğazın tüm güzelliğini doyasıya yaşadı. Gemiye sosyal mesafe kuralları kapsamında yolcu sayısının 6’da biri kadar yaşlı alındı. Boğaz turu öncesi bütün yaşlılara maske ve dezenfekten verildi. Yaşlılar hem Boğaz turunun keyfini çıkarırken hem de sazlar eşliğinde oynadılar.

Yaşlılar ile boğaz turuna çıkan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “65 ve yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili serbest oldukları zamanlar biz de bunu fırsat bilerek Üsküdar Belediyesi olarak bu Valide Sultan gemisinde büyüklerimizi ağırlayalım istedik. Gördüğünüz gibi gemide 65 yaş ve üzerindeki büyüklerimizle beraber güzel bir boğaz turundayız. Çaylar, simitler, canlı müzik eşliğinde boğazı geziyoruz. Güzel bir gün güzel bir hafta sonu bu güzel günde Kovid-19 salgın sürecinde ülke olarak başarılı olmuş isek ve kesinlikle başarılıyız en önemli sebebi büyüklerimizin bu sürece olan sadakati, kurallara olan sadakatidir. Onlar bu boğaz turunu fazlasıyla hak ettiler” dedi.

74 yaşındaki Sadi Uyguner ise, “Vallahi çok iyi oluyor. Haftada bir de olsa biraz dışarı çıkıyoruz. Güneş alıyoruz. Sağ olsun izin verenlerden inşallah bu sıkıntılı günlerden de kurtuluruz. Daha iyi günleri gök bekleriz inşallah Allah nasip etsin” dedi.

