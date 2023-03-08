Üsküdar'da meydana gelen kazada yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı

D-100 kara yolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde seyreden 34 FJC 174 plakalı otomobilin sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek Altunizade Köprülü kavşağı yakınında yanında seyreden başka bir otomobile çarptı.

Kazada yan yatan otomobildeki sürücü, aracında sıkışarak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralı sürücüyü otomobilden çıkardı. Sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun 1 şeridi trafiğe kapanırken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Kara yolundaki trafik akışı, kaza yapan otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

