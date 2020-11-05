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Üst klasman futbol hakeminde koronavirüs tespit edildi

FUTBOL HABERLERİ  | 05.11.2020 13:44 | Son Güncelleme

Futbolda bir üst klasman hakeminin yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.

Üst klasman futbol hakeminde koronavirüs tespit edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen rutin kontrollerde bir üst klasman hakemin Kovid-19 PCR testi pozitif sonuçlandı.

Hakemde, herhangi bir semptom görülmemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlandı. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek hakemin, yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecek.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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