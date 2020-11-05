Üst klasman futbol hakeminde koronavirüs tespit edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen rutin kontrollerde bir üst klasman hakemin Kovid-19 PCR testi pozitif sonuçlandı.
Hakemde, herhangi bir semptom görülmemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlandı. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek hakemin, yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecek.
KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA
'Daha zorlu süreçlerimiz olacak'
Denizli: Gelen teklif var
'Tribünlerimizi de açmak istiyoruz'
Galatasaray'a sürpriz forvet
Morata ve Dybala iş birliği
Fenerbahçe maçı öncesi şok! Koronavirüs testi pozitif çıktı...
Galatasaray'da yaprak dökümü! 14 ayrılık birden...
Beşiktaş'a tarihi ceza! 2,5 milyon euro ödeyecek...
Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu
Robben'in başı sakatlıklardan kurtulmuyor
Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ı icraya verdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum