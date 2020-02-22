YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Üst yapı eksikleri tamamlanıyor

Üst yapı eksikleri tamamlanıyor

DÜZCE HABERLERİ  | 22.02.2020 11:35 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü acil çözüm bekleyen noktalarda yaz dönemine kadar çalışma yapmaya özen gösteriyor.Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde acil çözüm bekleyen noktalarda yaz dönemine kadar geçici düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü acil çözüm bekleyen noktalarda yaz dönemine kadar çalışma yapmaya özen gösteriyor.
Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde acil çözüm bekleyen noktalarda yaz dönemine kadar geçici düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Hamidiye Mahallesi ara sokaklarında yağmur sularının neden olduğu çamura engel olmak amacıyla bypass malzemesi serildi. Yaz döneminde asfalt ihtiyaçlarının karşılanacağını belirten ekipler kış döneminde vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla zemine malzeme serildiğini belirterek hava şartlarının uygun hale gelmesi ile kalıcı çözüm çalışmalarının başlayacağını belirtti. Ekipler ayrıca araç trafiğinin yoğun olduğu caddelerde meydana gelen çukurlara dolgu çalışması yaptı. Trafik akışını engelleyecek durumlara anında müdahale eden ekipler, tespit çalışmalarının süreceğini ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmışBursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmış
Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

MHP’li Şahin’den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü

MHP’li Şahin’den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü

Milletvekili Fendoğlu’ndan Yeni Malatyaspor’a moral ziyareti

Milletvekili Fendoğlu’ndan Yeni Malatyaspor’a moral ziyareti

Adıyaman’da birlik ve beraberlik için cem yapıldı

Adıyaman’da birlik ve beraberlik için cem yapıldı

Yüksekova’da iş yeri sular altında kaldı

Yüksekova’da iş yeri sular altında kaldı

Ödemiş’te ayakkabı festivali

Ödemiş’te ayakkabı festivali

Düzce Namaz Vakitleri 22 Şubat Cumartesi

İmsak
06:10
Sabah
07:34
Öğle
13:14
İkindi
16:13
Akşam
18:44
Yatsı
20:03

Düzce Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Cumartesi

Can Eczanesi
Merkez
Nar Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Yeni Konuralp Eczanesi
Merkezkonuralp
Karadeniz Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Ülker Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Düzce’deki yabancılar Türkçe öğreniyor

Düzce’deki yabancılar Türkçe öğreniyor

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Minikler Akçakoca belediyesini ziyaret etti

Minikler Akçakoca belediyesini ziyaret etti

Düzce Üniversitesi Ruandalı öğrencilerin buluşmasına ev sahipliği yaptı

Düzce Üniversitesi Ruandalı öğrencilerin buluşmasına ev sahipliği yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.