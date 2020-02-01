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Ustalarla Tiyatro Atölyesi için sertifika töreni düzenlenecek

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 01.02.2020 15:37 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi’nin 16 yaş ve üzeri oyuncu adayları için düzenlediği ‘Ustalarla Oyunculuk Atölyesi’ için sertifika töreni düzenlenecek.Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin ünlü sanatçı ve eğitmenlerinin katılımı ile gerçekleştirilen ‘Ustalarla Tiyatro Atölyesi’ 2 Şubat Pazar günü sona eriyor.

Nevşehir Belediyesi’nin 16 yaş ve üzeri oyuncu adayları için düzenlediği ‘Ustalarla Oyunculuk Atölyesi’ için sertifika töreni düzenlenecek.
Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin ünlü sanatçı ve eğitmenlerinin katılımı ile gerçekleştirilen ‘Ustalarla Tiyatro Atölyesi’ 2 Şubat Pazar günü sona eriyor. Atölyenin sona ermesi dolayısıyla 2 Şubat Pazar akşamı saat 19.30’da Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sertifika töreni düzenlenecek. Nevşehir’de ilk kez gerçekleştirilen ustalarla oyunculuk eğitimlerinde kursiyerlere hem teorik hem de pratik olarak verilen eğitimler Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Nevşehir’in yanı sıra Türkiye’nin farklı illerinden 65 oyuncu adayının katıldığı oyunculuk atölyesinde katılımcılar Türk Tiyatrosunun usta isimleri tarafından; oyunculuğa giriş, oyunculuk egzersizleri, vücut dili, rol, makyaj, şarkı sözünden şiire, eleştri teknikleri, uygulamalı müzikal tiyatro, dans, bale, sahne, nefes alma teknikleri, bedenle tanışma, dramaturji, diksiyon, ses teknikleri, sahne disiplini, doğaçlama, role yaklaşım, seslendirme, taklit, şovmenlik, sunuculuk ve yönetmenlik dersleri verildi.

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Akşam
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Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Cumartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Orkun Eczanesi
Avanos
Feralan Eczanesi
Derinkuyu
Bahadır Eczanesi
Gulsehir
Bektas Eczanesi
Hacibektas
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