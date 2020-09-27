'ÜTS'ye kayıtlı olmayan maskelerden uzak durun'

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Medikal Meclis Başkanı Mete Özgürbüz, vatandaşa doğru ve kaliteli maskeye güvenle ulaşabilmesi için Sağlık Bakanlığı Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu'nun 'Ürün Takip Sistemi'ne (ÜTS) kayıtlı maske firmalarını kullanmaları konusunda uyarıda bulundu. Özgürbüz, "Şu anda ÜTS'ye kayıtlı 570 maske üreticisi var. Devlet, o sisteme kayıtlı olmayan maske satış firmalarına inceleme yapmadan durumlarından haberdar olamayacağı için vatandaşın onlardan uzak durmasında çok büyük fayda olduğunu düşünüyoruz" dedi.

TOBB Medikal Meclis Başkanı Mete Özgürbüz, DHA'ya yaptığı açıklamasında, Sağlık Bakanlığı Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu'nun Ürün Takip Sistemi'ne (ÜTS) kayıtlı 570 maske üreticisinin bulunduğunu söyledi. Özgürbüz, "Bunların hepsinin her yaptıkları mükemmel anlamına gelmese de kendilerini oraya kaydettirerek Sağlık Bakanlığı'nın denetimine açık oldukları için daha güvenli olduklarını söylemek doğru olur. Devlet, o sisteme kayıtlı olmayan maske satış firmalarına inceleme yapmadan durumlarından haberdar olamayacağı için vatandaşın onlardan uzak durmasında çok büyük fayda olduğunu düşünüyoruz. ÜTS mobil uygulaması da var. Vatandaşlarımız bunu cep telefonlarına indirebilir, buradan aldıkları maskenin durumunu sorgulayabilirler. Bunu yapmalarını salık veririz vatandaşlarımıza güvenli olarak kullanabilmeleri için. Uygulamaya girdiklerinde maske kutusunun üzerinde yer alan barkodu kameraya okuttuklarında veya sisteme manuel olarak o numarayı girdiklerinde Sağlık Bakanlığı'nın sistemine kayıtlı olup olmadığını oradan anında görebiliyorlar. Vatandaşlarımızın bu sisteme kayıtlı firmaların ürünlerini kullanmaları kendi sağlıkları açısından önemli. Çünkü bu ürünler Sağlık Bakanlığı'nın kontrolüne açık; sisteme kaydı yaptırılıp, bildirilmiş ürünler" dedi.