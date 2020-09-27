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'ÜTS'ye kayıtlı olmayan maskelerden uzak durun'

ANKARA HABERLERİ  | 27.09.2020 10:48 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Medikal Meclis Başkanı Mete Özgürbüz, vatandaşa doğru ve kaliteli maskeye güvenle ulaşabilmesi için Sağlık Bakanlığı Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu'nun 'Ürün Takip Sistemi'ne (ÜTS) kayıtlı maske firmalarını kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Medikal Meclis Başkanı Mete Özgürbüz, vatandaşa doğru ve kaliteli maskeye güvenle ulaşabilmesi için Sağlık Bakanlığı Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu'nun 'Ürün Takip Sistemi'ne (ÜTS) kayıtlı maske firmalarını kullanmaları konusunda uyarıda bulundu. Özgürbüz, "Şu anda ÜTS'ye kayıtlı 570 maske üreticisi var. Devlet, o sisteme kayıtlı olmayan maske satış firmalarına inceleme yapmadan durumlarından haberdar olamayacağı için vatandaşın onlardan uzak durmasında çok büyük fayda olduğunu düşünüyoruz" dedi.

TOBB Medikal Meclis Başkanı Mete Özgürbüz, DHA'ya yaptığı açıklamasında, Sağlık Bakanlığı Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu'nun Ürün Takip Sistemi'ne (ÜTS) kayıtlı 570 maske üreticisinin bulunduğunu söyledi. Özgürbüz, "Bunların hepsinin her yaptıkları mükemmel anlamına gelmese de kendilerini oraya kaydettirerek Sağlık Bakanlığı'nın denetimine açık oldukları için daha güvenli olduklarını söylemek doğru olur. Devlet, o sisteme kayıtlı olmayan maske satış firmalarına inceleme yapmadan durumlarından haberdar olamayacağı için vatandaşın onlardan uzak durmasında çok büyük fayda olduğunu düşünüyoruz. ÜTS mobil uygulaması da var. Vatandaşlarımız bunu cep telefonlarına indirebilir, buradan aldıkları maskenin durumunu sorgulayabilirler. Bunu yapmalarını salık veririz vatandaşlarımıza güvenli olarak kullanabilmeleri için. Uygulamaya girdiklerinde maske kutusunun üzerinde yer alan barkodu kameraya okuttuklarında veya sisteme manuel olarak o numarayı girdiklerinde Sağlık Bakanlığı'nın sistemine kayıtlı olup olmadığını oradan anında görebiliyorlar. Vatandaşlarımızın bu sisteme kayıtlı firmaların ürünlerini kullanmaları kendi sağlıkları açısından önemli. Çünkü bu ürünler Sağlık Bakanlığı'nın kontrolüne açık; sisteme kaydı yaptırılıp, bildirilmiş ürünler" dedi.

'TÜRKİYE'DE PANDEMİ DÖNEMİNDE KULLANILAN 3 TÜR MASKE VAR'

TOBB Medikal Meclis Başkanı Özgürbüz, Türkiye'de satılan ve pandemi döneminde kullanılan 3 tür maske olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bir tanesi eskiden beri kullanımda olan tek kullanımlık cerrahi maskeler. En çok kullanılan ve en çok satılan da bunlar. Diğer tür olan iş sağlığı ve güvenliği için kullanılan 'N95' diye tabir edilen filtreli maskeler. Üçüncüsü de pamuklu kumaşlardan yapılan bez maskeler. Aslında koruma dediğiniz şeyi test etmek gerekir. Yani bu pandemiden önce bu maske türlerinin hepsinin farklı kullanım yerleri vardı. Örneğin; cerrahi maskeler takanı korumak için değil tam tersi ameliyathane ortamında hastayı doktordan veya sağlık personelinin ağzından çıkardığı parçacıklardan korumak için kullanılırdı. Dolayısıyla bunların türleri farklı. Kullanım amaçları farklı. Bunların hiçbiri pandemi için test edilmedi. Hiçbirinin bu tip klinik çalışmaları yeterince yok. Ama biliyoruz ki eskiden beri şu an bizim yaygın olarak kullandığımız tek olarak kullanılan cerrahi maskeler oldukça koruyuculuğu yüksek. Bunların kullanım amacı bu maskeyi takan personeli tozdan, kirden ve oradaki partiküllerden korumaktı. Dolayısıyla onların virüse karşılığı daha yüksek. Zaten bu sürecin en başında da sağlık personeli daha çok onu kullandı. Bez maskenin ise koruyuculuğunun en düşük seviyede olduğunu biliyoruz. O da daha çok estetik ve konfor nedeniyle sık kullanılan bir maske türü ama koruyuculuğu en düşük maske türünün bez maske olduğunu söylemekte bir sakınca yok. Ama tekrar belirtmek lazım ki maske takışımızın temel nedeni kendimizi korumak kadar herkesin bu maskeyi de takması sonucu toplumun diğer fertlerini korumak."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Özgürbüz'ün açıklaması

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA) -

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