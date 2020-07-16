YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Üvercinka Coffee Terrace’ye yoğun ilgi

Üvercinka Coffee Terrace’ye yoğun ilgi

VAN HABERLERİ  | 16.07.2020 13:16 | Son Güncelleme

Van’da Üvercinka Kültür ve Sanat Merkezi tarafından hizmete sunulan ‘Üvercinka Coffee Terrace’ye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.Üvercinka Kültür ve Sanat Merkezi, yeni binasında hizmet vermeye başlarken, 6 kattan oluşan merkezin teras katında yer alan kafe, hizmet kalitesi ve uygun fiyatları ile ilk günden vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Van’da Üvercinka Kültür ve Sanat Merkezi tarafından hizmete sunulan ‘Üvercinka Coffee Terrace’ye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Üvercinka Kültür ve Sanat Merkezi, yeni binasında hizmet vermeye başlarken, 6 kattan oluşan merkezin teras katında yer alan kafe, hizmet kalitesi ve uygun fiyatları ile ilk günden vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Şehir merkezinin kuş bakışı izlendiği kafe ile ilgili açıklamada bulunan Üvercinka Coffee Terrace İşletme Müdürü Osman Adamoğlu, kafenin 300 metrekaresi kapalı olmak üzere 900 metrekareden oluştuğunu ifade ederek, “Kafemizde dünya mutfağı, Van kahvaltısı, soğuk ve sıcak içeceklerin yanı sıra Van Gölü manzaralı kütüphanesi ile halkımıza hizmet veriyoruz” dedi.
Kafede 40 kişinin istihdam edildiğini dile getiren Adamoğlu, “Deneyimli personelimiz ile halkımıza en güzel hizmeti sunmak en büyük amacımızdır. Bu şiarla çıktığımız bu yolda inanıyoruz ki misafirlerimiz aileleriyle burada en güzel zamanlarını geçirebilecekler. Ben bu anlamda tüm halkımızı kafemize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

Doğu Anadolu’da sıcaklıklar artıyor

Doğu Anadolu’da sıcaklıklar artıyor

Besni’de 15 Temmuz etkinliği

Besni’de 15 Temmuz etkinliği

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Van Namaz Vakitleri 16 Temmuz Perşembe

İmsak
03:04
Sabah
04:48
Öğle
12:18
İkindi
16:11
Akşam
19:37
Yatsı
21:14

Van Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Perşembe

Filiz Eczanesi
Ipekyolu
Nur Eczanesi
Ipekyolu
Saydan Eczanesi
Ipekyolu
Vefa Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kızılay deprem bölgesinde

Kızılay deprem bölgesinde

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çatak Atıksu Arıtma Tesisinin yapımı devam ediyor

Çatak Atıksu Arıtma Tesisinin yapımı devam ediyor

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.