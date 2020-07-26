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Üvey babasını uykusunda bıçakladı

AYDIN HABERLERİ  | 26.07.2020 04:15 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir kişi üvey babasını yatağında uyurken bıçakladı.

Üvey babasını uykusunda bıçakladı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir kişi üvey babasını yatağında uyurken bıçakladı. Olaydan sonra hastaneye kaldırılan tedavisinin ardından başka bir suçtan dolayı arandığı için, üvey oğlu da babasını bıçakladığı için gözaltına alındı.
Olay, Camiatik Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Fatih A.(39) evinde uyuduğu sırada üvey oğlu İlker D. (22) tarafından önce darp edildi daha sonra bacağından ve karnından bıçaklandı. Olayı duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Üvey babasını 3 yerinden bıçaklayan şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Üvey baba ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mehmet Fatih A.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Üvey baba daha sonra karakola giderek şikayetçi oldu. Bıçakla yaralanan Mehmet Fatih A.’nın hastanede yapılan GBT sorgusunda Konya Sulh Ceza Hakimliğince dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Üvey babasını uykusunda bıçakladı

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