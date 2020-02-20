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‘Uyan’ Amasya’da sahnelendi

AMASYA HABERLERİ  | 20.02.2020 09:37 | Son Güncelleme

Konya Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından Amasya’da sahnelenen ‘Uyan’ adlı oyun beğeniyle izlendi.Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin eseri Mesnevi’deki seçme hikâyelerle çıkılan zor ve meşakkatli yolculuğu konu alan Belediye Kültür Merkezindeki oyunu Amasya Valisi Dr.

Konya Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından Amasya’da sahnelenen ‘Uyan’ adlı oyun beğeniyle izlendi.
Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin eseri Mesnevi’deki seçme hikâyelerle çıkılan zor ve meşakkatli yolculuğu konu alan Belediye Kültür Merkezindeki oyunu Amasya Valisi Dr. Osman Varol ile eşi Funda Varol, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin daire amirleri ve Amasyalılar izledi.
Şefik Can’ın çevirdiği, Yaşar Özboz’un oyunlaştırdığı ve yönettiği oyunda rol alan oyuncuların performansı izleyenlerden alkış aldı.

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Öğle
12:56
İkindi
15:53
Akşam
18:23
Yatsı
19:42

Amasya Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Perşembe

Enes Eczanesi
Merkez
Müjde Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Sağlık Eczanesi
Gumushacikoy
Doğaner Eczanesi
Merzifon
Serpil Eczanesi
Suluova
Yeni Eczanesi
Tasova
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