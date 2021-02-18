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Uygur ve Alkan’dan tekvandoculaa ziyaret

18.02.2021 16:35 | Son Güncelleme:
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Yunusemre Belediyespor Tekvando sporcuları, idmanlarını sürdürüyor.

Yunusemre Belediyespor Tekvando sporcuları, idmanlarını sürdürüyor. Sporcuları antrenmanda ziyaret eden Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur ve Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, Yunusemre Spor Kulübünün başarılı sporcular yetiştirdiğini belirtti.
Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Yunusemre Belediyespor Kulübü Tekvando Takımı sporcularını antrenman yaptıkları Muradiye Aile Yaşam Merkezi Tekvando Salonunda ziyaret etti. Şule Uygur’a Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Abdullah Can, Yunusemre Belediyespor Bireysel Spor Koordinatörü Güliz Onater, Hanım Lokalleri Sorumlusu Özlem Narinç, Sportif Direktör Sedat Öngider ve Muradiye Aile Yaşam Merkezi Sorumlusu Nuran Özen eşlik etti. Sporcularla sohbet eden Şule Uygur ve Arif Alkan, çalışmalar hakkında Antrenör Zekai Demir’den bilgi aldı.
Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, pandemi sürecinde çocukların spor yapmasının önemine atıfta bulunarak, “Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin de destekleri ile Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan’ın başarılı planlamasıyla kulübümüzde sosyal ve sportif faaliyetlerimiz iyi bir şekilde ilerliyor; pandemi süreci olmasına rağmen önemli ve güzel çalışmalara imza atıyoruz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu. Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Kulüp olarak çocuklarımıza her türlü desteği vermeye gayret ediyoruz. Pandemi sürecinde de tüm kurallara uyarak çocuklarımızın spor yapması için çalıştık.”

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