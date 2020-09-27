Uygur’dan "Fotoğrafik Düşünme Tarihi" kitabı

Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Başkanı Dr. S. Haluk Uygur, “Fotoğrafik Düşünme Tarihi” kitabını yayınladı.

Uygur, binlerce yıldır süren düşünme faaliyetinin biriktirdiklerinin, günümüz fotoğrafik bakışına etkisini incelediğini belirterek,

"Bu yeni kitabım, fotoğraf tarihini, fotoğraf makinesinin teknik tarihi ötesinde, bir "düşünme tarihi" olarak ele alıp, diğer disiplinlerle etkileşimiyle birlikte değerlendirdiğim bir hazırlığın ürünü. Bu yönüyle; fotoğraf tarafından bakılıp, tüm düşünme tarihine kısa bir göz atış olarak kabul edilebilir” dedi.

Karahan Yayınları tarafından yayımlanan çalışmanın tasarımını E.Kuzey Akten’ın yaptığını belirten Uygur, ”Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kütüphane Daire Başkanı Ahmet Karataş, değerli dostlarım Ali İhsan Ökten ve Gülsüm Ünal düzeltmelerde önemli katkılarda bulundular. Etem Çalışkan da değerli önerileriyle kapağın tasarımında E.Kuzey Akten’e destek oldu. Ulusoy Matbaası ise çok titiz bir çalışmayla baskıları gerçekleştirdi.Yaklaşık 20x29 ebadında 152 sayfa olan kitap önümüzdeki haftadan itibaren raflarda olacak. Emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ederim” diye konuştu.



