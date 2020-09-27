YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Uygur’dan "Fotoğrafik Düşünme Tarihi" kitabı

Uygur’dan "Fotoğrafik Düşünme Tarihi" kitabı

ADANA HABERLERİ  | 27.09.2020 09:30 | Son Güncelleme

Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Başkanı Dr.

Uygur’dan "Fotoğrafik Düşünme Tarihi" kitabı

Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Başkanı Dr. S. Haluk Uygur, “Fotoğrafik Düşünme Tarihi” kitabını yayınladı.
Uygur, binlerce yıldır süren düşünme faaliyetinin biriktirdiklerinin, günümüz fotoğrafik bakışına etkisini incelediğini belirterek,
"Bu yeni kitabım, fotoğraf tarihini, fotoğraf makinesinin teknik tarihi ötesinde, bir "düşünme tarihi" olarak ele alıp, diğer disiplinlerle etkileşimiyle birlikte değerlendirdiğim bir hazırlığın ürünü. Bu yönüyle; fotoğraf tarafından bakılıp, tüm düşünme tarihine kısa bir göz atış olarak kabul edilebilir” dedi.
Karahan Yayınları tarafından yayımlanan çalışmanın tasarımını E.Kuzey Akten’ın yaptığını belirten Uygur, ”Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kütüphane Daire Başkanı Ahmet Karataş, değerli dostlarım Ali İhsan Ökten ve Gülsüm Ünal düzeltmelerde önemli katkılarda bulundular. Etem Çalışkan da değerli önerileriyle kapağın tasarımında E.Kuzey Akten’e destek oldu. Ulusoy Matbaası ise çok titiz bir çalışmayla baskıları gerçekleştirdi.Yaklaşık 20x29 ebadında 152 sayfa olan kitap önümüzdeki haftadan itibaren raflarda olacak. Emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ederim” diye konuştu.

Uygur’dan

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAyşecan Tatari: Hamilelikte 13 kilo aldımAyşecan Tatari: Hamilelikte 13 kilo aldım
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştıSilahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Ağrı'da Kovid-19 karantinasına uymayan iki kişiye para cezası kesildi
Ağrı'da Kovid-19 karantinasına uymayan iki kişiye para cezası kesildi
Gaziantep'te bir kızın kaçırıldığı iddiası
Gaziantep'te bir kızın kaçırıldığı iddiası
Somalı maden şehidi çocuklarından EBA'ya ulaşamayan arkadaşlarına destek
Somalı maden şehidi çocuklarından EBA'ya ulaşamayan arkadaşlarına destek
İnönü Üniversitesi’nde 4 fakültenin dekanı değişti
İnönü Üniversitesi’nde 4 fakültenin dekanı değişti
Şişli’de çıkan silahlı çatışmada kurşunlar polis aracına isabet etti
Şişli’de çıkan silahlı çatışmada kurşunlar polis aracına isabet etti

Adana Namaz Vakitleri 27 Eylül Pazar

İmsak
05:04
Sabah
06:24
Öğle
12:35
İkindi
15:57
Akşam
18:36
Yatsı
19:50

Adana Nöbetçi Eczaneler27 Eylül Pazar

Başkent Eczanesi
Seyhan
Çağlayan Eczanesi
Seyhan
Ersoylar Eczanesi
Seyhan
İlhan Eczanesi
Seyhan
Kınalı Eczanesi
Seyhan
Öznur Eczanesi
Seyhan
Özveren Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı çift hakim karşısında
Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı çift hakim karşısında
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Adana'da park halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu
Adana'da park halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu
16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı
16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.