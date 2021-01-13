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Uyuşturucu kullandığı görüntülenen Ümitcan Uygun'un yanında bulunan kadın adliyeye sevk edildi

13.01.2021 17:16 | Son Güncelleme:
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Uyuşturucu kullandığı görüntülenen Ümitcan Uygun'un yanında bulunan kadın adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu kullanırken kaydedilen görüntülerde Ümitcan Uygun'un yanında bulunan Fadime Büşra G, adliyeye sevk edildi.

Polis tarafından İzmir'de gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya getirilen Fadime Büşra G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli kadın polis eşliğinde adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, şüpheli kadın emniyetteki ifadesinde, çalıştığı pavyona sık sık gelen Uygun'un yüklü hesaplar ödediğini, o vesileyle tanışıp arkadaş olduklarını söyledi. Parayı nereden bulduğunu sorduğunda Uygun'un "baba parası yediğini" söylediğini belirten Fadime Büşra G, olay günü Uygun'un "Uyuşturucu içer misiniz?" diye sorduğunu ve cebinden çıkardığı peçetede bulunan uyuşturucuyu birlikte kullandıklarını kaydetti.

Aleyna Çakır ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmış, sorgulandığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucuya özendirmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı

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