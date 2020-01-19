YURTHABER
  4. Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.01.2020 17:41 | Son Güncelleme

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı operasyonda 815 gram metamfetamin ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Van ilinden yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi sonrasında operasyon düzenledi.

Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı operasyonda 815 gram metamfetamin ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Van ilinden yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi sonrasında operasyon düzenledi. Pınarbaşı ilçesinden itibaren alınan önlemler çerçevesinde H.D.’nin içinde bulunduğu yolcu otobüsü durdurularak arama yapıldı. H.D.’nin üst aramasında 6 adet şeffaf poşet içinde 815 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde S.y. ve B.T.isimli zanlılar da yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlılar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kocasına 'kıro' dedi! Mahkeme kararını verdiKocasına 'kıro' dedi! Mahkeme kararını verdi
Narkotik polisinden bonzai operasyonuNarkotik polisinden bonzai operasyonu
Silviu Lung’un sakat parmağıSilviu Lung’un sakat parmağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri Namaz Vakitleri 19 Ocak Pazar

İmsak
06:20
Sabah
07:46
Öğle
12:53
İkindi
15:28
Akşam
17:51
Yatsı
19:12

Kayseri Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Pazar

Güngören Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nart Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sümer Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çayırağası Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çevreyol Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Fevziçakmak Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.