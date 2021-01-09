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Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı, 1 tutuklama

09.01.2021 12:59 | Son Güncelleme:
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Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı, 1 tutuklama

Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik yapılan operasyonda, 3 şahıs yakalandı.

Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik yapılan operasyonda, 3 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda; 1,02 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Yakalanan şüphelilerden biri hakkında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan, diğer 2 şüpheli şahıs hakkında da ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak’ suçundan işlem yapıldı.
Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan hakkında işlem yapılan şahıs tutuklandı.

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