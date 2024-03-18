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Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İHA İHA
18.03.2024 11:04
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Afyonkarahisar’da polis tarafından tren garında gözaltına alınan ve bavulundan 11 bin 200 adet uyuşturucu hap çıkan şahıs ile onunla bağlantılı olduğu belirlenen bir başka şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir’den kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler tren garı içerisinde R.Y., isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Ardından şahsın bavulunda arama yapan ekipler 11 bin 200 adet uyuşturucu hap ile 14 bin 600 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi.

Olay sonrası gözaltına alınan R.Y., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ayrıca alınan ifade sonrası konuyla bağlantılı olduğu belirlenen A.A., isimli şahısta tutuklanarak cezaevine konuldu.

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