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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şahıs tutuklandı

MUĞLA HABERLERİ  | 18.09.2020 12:14 | Son Güncelleme

Milas ve Didim’de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, Milas ve Didim ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, daha önceden kimlikleri belirlenen ve teknik takibe alınan H.V.İ., B.Ö.O.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şahıs tutuklandı

Milas ve Didim’de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, Milas ve Didim ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, daha önceden kimlikleri belirlenen ve teknik takibe alınan H.V.İ., B.Ö.O. ve O.A.A. isimli şahıslar gözaltına alınmıştı. Uyuşturucu Madde Ticareti kapsamında ifadelerine başvurulan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Milas Adliyesine sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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