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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlının 21 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 18.05.2020 16:19 | Son Güncelleme

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlının 21 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Bir miktar uyuşturucu hap, fişek halinde eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 80 liranın ele geçirildiği operasyonda, bir şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri süren zanlı hakkında 12 arama kaydı olduğu ve 21 yıl kesinlemiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

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