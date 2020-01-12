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  4. Uyuşturucu satıcısı bir kişi tutuklandı

Uyuşturucu satıcısı bir kişi tutuklandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 12.01.2020 19:10 | Son Güncelleme

Eskişehir emniyeti tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şahıstan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Eskişehir emniyeti tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şahıstan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada; 9,13 gram sprey kutusuna gizlenmiş esrar, 3,73 gram skunk, 2,82 gram psilosbin (sihirli mantar), 1,73 gram reçine esrar, 3 adet uyuşturucu öğütücü aparat ele geçirildi.
Yakalanan 4 şüpheli şahsa TCK-191 “uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak” suçu kapsamında işlem yapıldı. Hakkında TCK-188 "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen D.A. ise tutuklandı.

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