Uyuşturucu sattığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Polis, Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde satış yaptıkları belirlenen Serdar A. (44), Erdihan T. (32) ile Kemal Ç.’nin (43) adreslerine baskın yaptı. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 859,65 gram bonzai, 30,55 gram esrar, 0,52 gram metamfetamin, 15 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ile 8 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

