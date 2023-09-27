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Uyuşturucu tacirlerine dev operasyon: 10 gözaltı

27.09.2023 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu tacirlerine karşı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu tacirlerine dev operasyon: 10 gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada 10 adres ve 10 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 10.96 gram esrar, 2 tablet halinde 28 adeti sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 8 adet 9x19 fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği kartuşu, uyuşturucu madde fişeklenmesinde kullanılan malzemeler, uyşturucu madde ticaretinde elde edildiği değerlendirilen 8 bin 495 TL para ele geçirildi.
Konu ile ilgili 6’sı aranan şahıslardan olmak üzere 10 şahıs yakalandı.

Uyuşturucu tacirlerine dev operasyon: 10 gözaltı

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