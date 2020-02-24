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Uyuşturucu tacirlerine Narkotim engeli

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 24.02.2020 13:01 | Son Güncelleme

Eskişehir’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 4 şüpheli yakalandı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’ yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Uyuşturucu tacirlerine Narkotim engeli

Eskişehir’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 4 şüpheli yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’ yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Son olarak edinilen bilgiye göre, Narkotim ekiplerinin yürüttüğü planlı çalışmalarda 4 şüpheli şahıs yakalandı. Ekiplerin yaptığı aramalarda 2,01 gram metamfetamin, 0,74 gram esrar, 0,58 gram skunk, 0,14 gram bonzai maddesi, 2 adet extacy uyuşturucu hap, 2 adet sentetik ecza, 2 adet tabanca ve 10 adet mermi ele geçirildi. Polis ekipleri, yakalanan 3 şüpheli şahsa Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan işlem yaparken, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan hakkında işlem yapılan Ö.K. isimli şüpheli ise gözaltına alındı. Ayrıca şüpheli Ö.K.’nın 6 adet aranması olduğu da tespit edildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli Ö.K., burada çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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18:50
Yatsı
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Eskişehir Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Pazartesi

Başak Eczanesi
Odunpazari
Cem Eczanesi
Odunpazari
İpekçi Eczanesi
Tepebasi
Karamel Eczanesi
Tepebasi
Nuralp Eczanesi
Odunpazari
Aslan Eczanesi
Odunpazari
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