Uyuşturucu ticareti yapan 10 kişi tutuklandı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Merkezinde genelinde uyuşturucu madde ticaretini yapan şahıslara yönelik yapılan 3 ayrı operasyonda; toplamda 11 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı.

Adli mercilere sevk edilen şahıslardan 10’u tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 1 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yapılan operasyonda 138,07 gram Metamfetamin, 9,20 gram Eroin, 0,67 gram Bonzai, 38 adet Sentetik Ecza (Hap), 1 adet Captagon Hap ele geçirildi.

