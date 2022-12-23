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Uyuşturucu ticareti yapan 10 kişi tutuklandı

23.12.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis’te, polisin yaptığı operasyonda gözaltına alının uyuşturucu madde ticareti yapan 10 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti yapan 10 kişi tutuklandı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Merkezinde genelinde uyuşturucu madde ticaretini yapan şahıslara yönelik yapılan 3 ayrı operasyonda; toplamda 11 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı.

Adli mercilere sevk edilen şahıslardan 10’u tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 1 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yapılan operasyonda 138,07 gram Metamfetamin, 9,20 gram Eroin, 0,67 gram Bonzai, 38 adet Sentetik Ecza (Hap), 1 adet Captagon Hap ele geçirildi.

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