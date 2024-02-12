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Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan şahsa adli kontrol

İHA İHA
12.02.2024 15:45 | Son Güncelleme:
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Samsun’da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucu İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi’nde C.M. ve E.Ö. isimli şahıslardan 112 adet sentetik ecza ele geçirdi. Narkotik polisi, soruşturmanın devamında şüpheli şahıslara uyuşturucu madde satışını yaptığı tespit edilen S.A.B.’nin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 71 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A.B. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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