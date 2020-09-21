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Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama, 2 adli kontrol

SAMSUN HABERLERİ  | 21.09.2020 18:28 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bafra Grup Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda İshaklı Mahallesi Ataseven Sokak üzerinde bulunan bir ikamette 237,26 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 900 lira para ele geçirilmişti.

Samsun’un Bafra ilçesinde narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bafra Grup Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda İshaklı Mahallesi Ataseven Sokak üzerinde bulunan bir ikamette 237,26 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 900 lira para ele geçirilmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Bafra Adliyesine sevk edildi. A.Ö., tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, F.K.ve M.S. isimli şahıslar mahkemece adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı

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