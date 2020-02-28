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Uyuşturucuya geçit yok

ISPARTA HABERLERİ  | 28.02.2020 12:42 | Son Güncelleme

Isparta’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 200 adet ecstasy hap ele geçirildi.Isparta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar devam ediyor.

Isparta’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 200 adet ecstasy hap ele geçirildi.
Isparta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmada, Sav Uygulama Noktasında durumundan şüphe duyularak durdurulan araç içerisinde bulunan C.C. isimli kadının üzerinden 200 adet ecstasy hap ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli hakkında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan işlem yapıldı ve C.C. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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