YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Uyuşturucuyla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

Uyuşturucuyla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

SAMSUN HABERLERİ  | 13.09.2020 13:39 | Son Güncelleme

Samsun’da polisin takibi sonucu İstanbul’dan gelen bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi adliyeye sevk edildi.Olay, Samsun’un Bafra ilçe girişinde meydana geldi.

Samsun’da polisin takibi sonucu İstanbul’dan gelen bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun’un Bafra ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında ortak operasyon başlattı. İstanbul’dan Samsun’un Bafra ilçesine uyuşturucu madde getirdiği bilgisi elde edilen E.A. ve İ.Z.’nin içinde bulunduğu araç, ilçe girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 88,21 gram metamfetamin maddesi, 10,72 gram skunk maddesi, 1 adet esrarlı sigara, 2 adet uyuşturucu madde içme aparatı, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 42 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan E.A. ve İ.Z. gözaltına alındı. E.A. uyuşturucu kullanmak suçundan yapılan işlem sonrası serbest bırakılırken, İ.Z. ise uyuşturucu madde ticareti yapmaktan Bafra Adliyesi’ne sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Soyunmaktan korkmuyorum' dedi üstsüz poz verdi'Soyunmaktan korkmuyorum' dedi üstsüz poz verdi
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:
Cağ kebabı fabrika inşaatı devam ediyor
Cağ kebabı fabrika inşaatı devam ediyor
Sedat Kılınç: "Sektör temsilcileri olarak beklentimiz faiz oranlarının devam etmesi"
Sedat Kılınç: "Sektör temsilcileri olarak beklentimiz faiz oranlarının devam etmesi"
Yaşlı adamın yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti
Yaşlı adamın yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti
Bilgehaneler’de yeni dönem kayıtları başlıyor
Bilgehaneler’de yeni dönem kayıtları başlıyor
Kocasinan Belediyesi’nden 15 ay taksitli yatırım fırsatı
Kocasinan Belediyesi’nden 15 ay taksitli yatırım fırsatı

Samsun Namaz Vakitleri 13 Eylül Pazar

İmsak
04:39
Sabah
06:06
Öğle
12:36
İkindi
16:07
Akşam
18:55
Yatsı
20:17

Samsun Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Pazar

Birsen Akdeniz Eczanesi
Ilkadim
Çelik Eczanesi
Ilkadim
Eda Eczanesi
Ilkadim
Çakır Eczanesi
Atakum
Fakülte Eczanesi
Atakum
Yılmaz Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Ünal Karaman tarafından yazılan türkü milyonlara hitap ediyor
Ünal Karaman tarafından yazılan türkü milyonlara hitap ediyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
Samsun'un Sakıp Ağası..
Samsun'un Sakıp Ağası..
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.