Uyuşturucuyla yakalanan sokak satıcısı tutuklandı

Malatya’da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon sonucunda değişik miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan bir zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan analiz ve fiziki takipli çalışma neticesinde gerçekleştirilen operasyonda, 120 gram metamfetamin maddesi, 1,97 gram esrar, 1,92 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Yapılan operasyonda A.E isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı hakkında TCK 188. maddesi kapsamında işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Şüpheli A.E mahkemece tutuklandı.

