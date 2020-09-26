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Uzaktan eğitim bilgisayar tamiri ve ikinci el satışa rağbeti arttırdı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 26.09.2020 11:43 | Son Güncelleme

Uzaktan eğitim kararıyla birlikte ev ortamında derslere katılabilmek için çeşitli elektronik aletlere talepler artınca Eskişehir’de fiyatlar adeta ikiye katlandı.Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında çoğu okulun açılmayacağının duyurulmasının ardından, sanal dersler için gerekli ekipman fiyatları yükseliyor.

Uzaktan eğitim bilgisayar tamiri ve ikinci el satışa rağbeti arttırdı

Uzaktan eğitim kararıyla birlikte ev ortamında derslere katılabilmek için çeşitli elektronik aletlere talepler artınca Eskişehir’de fiyatlar adeta ikiye katlandı.
Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında çoğu okulun açılmayacağının duyurulmasının ardından, sanal dersler için gerekli ekipman fiyatları yükseliyor. Eskişehir’de uzun yıllardır bilgisayar tamircisi ve elektronik eşya satıcısı olarak hizmet veren Yusuf Duru, fiyatların yükselişte olduğunu ifade etti. Duru, “Ticarette neye talep olursa onun fiyatı artar, bu hiçbir zaman değişmez. Tabi kurdaki oynamalar bu artışta büyük bunu ikinci el bilgisayarlara olan talepten çok net anlayabilirsiniz. Lakin fırsatçıların oluşturduğu ortamın etkisi, dövizin etkilerinden bile fazla olabiliyor. Mesela kimsenin yüzüne bakmadığı bilgisayar kameraları, farelerin (mause) fiyatlarında yüzde 100 oranında bir artış yaşandı. Bu dolar veya euro ile açıklanacak bir artış değil. Bu artışta art niyet olduğu aşikar. İnsanlar bu artış karşısında eski bilgisayarlarını yaptırmayı daha mantıklı buluyor. Biz eski bilgisayarları tamir edip satmaya çalışıyoruz, bu işten hiçbir kar amacı gütmüyoruz insanların işi görülmesi bizim için önemli. işletme olarak olabildiğince bu fiyatı aşağıya çekmeye, taksit konusunda kolaylık sunmaya çalışsak da bazı meslektaşlarımız bu mağduriyeti suiistimal edebiliyor” dedi.

Uzaktan eğitim bilgisayar tamiri ve ikinci el satışa rağbeti arttırdı

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