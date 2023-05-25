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Üzerinde metamfetamin bulunan 3 şüpheli yakalandı

25.05.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’nde polis ekiplerinin yaptığı uygulamada kontrol edilen 3 şüphelinin üzerinde metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Üzerinde metamfetamin bulunan 3 şüpheli yakalandı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği (Yunuslar) ekiplerince, il merkezinde muhtelif gün ve yerlerde çeşitli kontroller yapıldı.

Kontrol ve uygulamalarda, Kocahıdır Mahallesi Eski Hastane Caddesi üzerinde ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan S.A. isimli çocuğun üzerinden 2.14 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Mustafa Kemal Bulvarı otogar girişinde şüphe üzerine durdurulan S.T. isimli şahsın üzerinden de 5.41 gram metamfetamin ele geçirildi. Doğu Mahallesi Yanık Kışla Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan Y.T. isimli şahsın kaba üst aramasında ise 4.39 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyla yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.


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