Üzerine hiçbir şey giymedi... Halle Berry Kedi Kadın'ın 20. yaşını böyle kutladı

MYNET-Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry hem sosyal medya paylaşımları hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Her gönderisi adeta olay olan ünlü isim şimdi de ikonik rolü Catwoman'ın 20. yaşını kutladığı pozlarıyla gündem oldu.

HİÇBİR ŞEY GİYMEDİ

Ünlü oyuncu cesur pozlarında, siyah bir iç çamaşırı ve siyah-gümüş bir maske dışında herhangi bir şey giymeden, kedilerle poz verdi.

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Berry, peş peşe paylaştığı karelerinin altına; "Ve hâlâ... miyav! Bu ikonik karaktere hayat verme şerefine eriştiğimden bu yana bugün 20 yıl geçti. O her zaman kalbimin yakınında olacak ve ben de sonsuza kadar Patience Phillips yani KEDİ KADIN olarak kalacağım!" notunu düştü.

"Catwomn" 20 yıl önce, 23 Temmuz 2004'te vizyona girmişti. Filmde Berry, Patience Phillips'i canlandırıyordu.