YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Uzm. Dr. Dablan: "Pandemi döneminde D vitamini takviyesi yapılmalı"

Uzm. Dr. Dablan: "Pandemi döneminde D vitamini takviyesi yapılmalı"

18.01.2021 13:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Uzm. Dr. Dablan: "Pandemi döneminde D vitamini takviyesi yapılmalı"

İskenderun Gelişim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.

İskenderun Gelişim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sevcan Dablan, pandemi döneminde bebek ve çocukların doktor kontrolünde D vitamini takviyesi alması gerektiğini belirtti.
D Vitamini eksikliğinin nedenleri hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Sevcan Dablan, “Pandemiden dolayı okulların tatil olması ve çocukların evde vakit geçirmesi nedeniyle, D vitamini eksikliği çocuklarda daha sık görülmeye başladı. D vitamini, yediğimiz yiyeceklerdeki kalsiyumun, vücudumuzun yararlanmasını sağlayan vitamindir. Çocukların sağlıklı büyümeleri, özellikle genetik boya ulaşmaları için gereklidir. D vitamini eksikliğiyle, kas güçsüzlüğü, bacak ağrıları, büyüme geriliği, diş çıkarmada gecikme, bıngıldağın geç kapanması, huzursuzluk, uykusuzluk, aşırı terleme, tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonu, ağır yetmezliklerde kemiklerde kırılma, kalp yetmezliği görülebilir. D vitamini eksikliği; koyu tenli olanlarda, erken doğanlarda, güneşe çıkmayanlarda, hava kirliliğinde, pandemiden dolayı zamanını evde geçiren çocuklarda daha sık görülmektedir” dedi.
Bebek ve çocukların, mutlaka D vitamini desteği almaları gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Dablan, “En önemli D vitamini kaynağımız güneştir. Ayrıca karaciğer, süt ve süt ürünleri, yumurta sarısı, balık (somon) önemli D vitamini kaynaklarıdır. D vitamini eksikliğini saptamak için kan testleri yapılır. Eksikliğe göre de D vitamini dozu ayarlanır” açıklamasında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi! Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi!
Hatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördüHatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördü

Hatay Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
06:15
Sabah
07:38
Öğle
12:51
İkindi
15:31
Akşam
17:54
Yatsı
19:12

Hatay Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Akademi Eczanesi
Antakya
Antakya Eczanesi
Antakya
Betül Eczanesi
Antakya
Çare Eczanesi
Antakya
Denizciler Eczanesi
Iskenderun
Ezgi Uyar Eczanesi
Iskenderun
Hal Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

Hatay'da fırtına mağduru aileye yeni ev yapıldı

Hatay'da fırtına mağduru aileye yeni ev yapıldı

Derede mahsur kalan köpekleri itfaiye kurtardı

Derede mahsur kalan köpekleri itfaiye kurtardı

Türkiye'deki Suriye Türkmenleri Bayırbucak Türkmen Cephesi kurdu

Türkiye'deki Suriye Türkmenleri Bayırbucak Türkmen Cephesi kurdu

Hatay ve Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Hatay ve Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Hatayspor, Mirkan Aydın ile yollarını ayırdı

Hatayspor, Mirkan Aydın ile yollarını ayırdı

Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.