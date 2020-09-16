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Uzman antrenörlerden vatandaşa ücretsiz spor desteği

ADIYAMAN HABERLERİ  | 16.09.2020 16:22 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi bünyesindeki uzman antrenörler, pandemi sürecinden dolayı spordan uzaklaşmak zorunda kalan vatandaşlara, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde ücretsiz spor eğitimi vermeye başladı.Pandemi sürecinden dolayı vatandaşların uzun zamandır aksatmak zorunda kaldığı sporu, sosyal mesafe kurallarına uyarak yeniden ve bilinçli bir şekilde yapılabilmesi için Karapınar Mahallesi’nde bulunan 75.

Uzman antrenörlerden vatandaşa ücretsiz spor desteği

Adıyaman Belediyesi bünyesindeki uzman antrenörler, pandemi sürecinden dolayı spordan uzaklaşmak zorunda kalan vatandaşlara, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde ücretsiz spor eğitimi vermeye başladı.
Pandemi sürecinden dolayı vatandaşların uzun zamandır aksatmak zorunda kaldığı sporu, sosyal mesafe kurallarına uyarak yeniden ve bilinçli bir şekilde yapılabilmesi için Karapınar Mahallesi’nde bulunan 75. Yıl Koşu Parkında çalışmalara başlayan antrenörler, dileyen vatandaşa destek sunuyor. Hayata geçirilen proje hakkında kısa bir bilgi veren belediye yetkilileri, “Pandemi döneminden dolayı aksatılan sporun yeniden ve daha etkin bir şekilde yapılabilmesi için uzman antrenörlerimiz koşu parkında hizmet vermeye başladı. Dileyen vatandaşlarımız, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri akşam 18.30 ile Salı ve Perşembe günleri sabah 06.30’da Karapınar Mahallesi’ndeki koşu parkında uzman antrenörlerimiz eşliğinde spor yapabilecekler” diye konuştu.

Uzman antrenörlerden vatandaşa ücretsiz spor desteği

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