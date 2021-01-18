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Uzman Çavuş Duman toprağa verildi

18.01.2021 14:49 | Son Güncelleme:
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Görev yeri Kuzey Irak’ta hayatını kaybeden Uzman Çavuş Emre Duman, memleketi Samsun’da toprağa verildi.İstanbul Maltepe 23.

Görev yeri Kuzey Irak’ta hayatını kaybeden Uzman Çavuş Emre Duman, memleketi Samsun’da toprağa verildi.
İstanbul Maltepe 23. Komando Tugayı’nda görevli olan ve görevlendirmeyle Kuzey Irak’ta bulunan Samsunlu Uzman Çavuş Emre Duman, vefat etti. 23 yaşındaki Uzman Çavuş Duman’ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından Ordu’nun Ünye ilçesinde bulunan baba ocağına gönderildi. Baba ocağından helallik alındıktan sonra Duman’ın cenazesi düzenlenen askeri tören eşliğinde memleketi Samsun’un Terme ilçesi Taşlık Mahallesi’nde bulunan Merkez Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.
Uzman Çavuş Emre Duman’ın cenazesine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Terme Müftüsü Ömer Ergül, Çarşamba Müftüsü Osman Karagöz, polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

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