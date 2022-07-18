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Uzman ve başöğretmenlik eğitimleri başladı

18.07.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzman ve başöğretmenlik eğitimleri başladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen kariyer basamakları kapsamında, Türkiye'de ilk kez düzenlenen uzman ve başöğretmenlik eğitim programının başladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında hazırlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'ne göre yapılan duyuru doğrultusunda, resmi ve özel öğretim kurumları ile MEB dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların uzman ve başöğretmenlik eğitim programı başvuru sonuçları, 7 Temmuz'da açıklandı.

Sonuçlara göre, uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvuru yapan ve gerekli şartları taşıyan toplam 614 bin 445 öğretmen, eğitim programlarına katılmaya hak kazandı.

Eğitim programına ilişkin süreç hakkında bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Uzman öğretmenlik eğitim programı, 18 Temmuz'da başlayıp 5 Eylül'de saat 23.59'da sona erecek. Başöğretmenlik eğitim programı ise 18 Temmuz'da başlayıp 19 Eylül'de saat 23.59'da sona erecek." ifadesini kullandı.

Eğitim programına katılmaya hak kazananlardan, resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler MEBBİS şifrelerini, özel öğretim kurumlarında ve MEB dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler ise e-Devlet şifrelerini kullanarak oba.gov.tr adresi üzerinden eğitimlere katılabilecek.

Adayların, herhangi bir sıkıntı yaşamamaları ve eğitimlerin sağlıklı yürütülebilmesi için eğitimlere, MEBBİS veya e-Devlet şifreleri ile bireysel giriş yapmaları gerekiyor.

Adayların eğitimlerin tamamını eksiksiz izlemeleri gerekiyor. İzlenen her videonun solunda bulunan ikon, video başlatıldığında "turuncu", tamamlandığında ise "yeşil" renge dönüşüyor. Tüm videolar izlendiğinde (yeşil olduğunda) eğitim tamamlanmış olacak. Eğitimin tamamlanmış sayılması için videoların yüzde 100 izlenme zorunluluğu bulunuyor.

Video eğitimlerin yanı sıra video eğitimlerde görev alan akademik kadro tarafından hazırlanan yazılı içerikler de ÖBA'da paylaşıldı.

İşitme engelli öğretmenler için, eğitimde kullanılacak videolara işaret dili eklendi. Görme engelli öğretmenler için yazılı dokümanlarda erişebilirlik çalışması yapıldı.

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